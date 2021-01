Portimonense arruma a casa e tem cinco milhões de euros na mira

Jadson no Whuan Three Towns e Fernando no Ituano.

O Portimonense aproveita os últimos dias de mercado para resolver alguns casos do plantel, nomeadamente o do central Jadson, que vai seguir para o futebol chinês, para o Whuan Three Towns. O brasileiro esteve cedido ao Vasco da Gama, quando Sá Pinto era o treinador, mas com a saída do português perdeu espaço e estava agora à espera de colocação.

A SAD chegou a acordo com o emblema da China, num negócio que pode revelar-se bastante proveitoso: empréstimo até final do ano presente, com opção de compra de cinco milhões de euros, por objetivos. Assim, se Jadson efetuar, no mínimo, 50 por cento dos jogos da equipa, ou se esta subir de divisão, o Whuan terá de desembolsar esta quantia para os cofres dos algarvios.

O médio Fernando, por sua vez, que integrava o plantel às ordens de Paulo Sérgio, vai ser emprestado ao Ituano do Brasil, até final da época.

Já Dener, como O JOGO tinha noticiado, mantém-se em Portimão, apesar da oferta de 2,5 milhões de euros do Al-Nasr do Dubai. A SAD entende que o médio e capitão é fundamental para a equipa, acreditando, também, que pode encaixar uma valia superior numa futura venda.