Portimonense apresentou cinco reforços e ainda pode chegar um extremo

Internacional sul-coreano Park trabalhou com Paulo Bento e, esta quarta-feira, foi a surpresa entre cinco novos nomes que chegaram para a equipa de Paulo Sérgio. Além de Park, Maurício, Lucas Alves, Lucas Ventura e Hinojosa também se deram a conhecer, todos radiantes com a opção e com muita vontade de entrar em campo para mostrar serviço

O Portimonense apresentou, esta quarta-feira, cinco reforços, elevando para sete o número de contratações neste mercado de janeiro. A novidade foi dada pelo sul coreano Park Ji-soo, um defesa central de 28 anos que assinou até 2024 e transita do Gimcheon. Já jogou na China e é internacional, tendo sido aconselhado por Paulo Bento - que o orientou na seleção - a abraçar esta "experiência no futebol português, que é muito conhecido e tem bons jogadores". O compatriota Kim vai ajudar à integração, e, entre as primeiras impressões, "o treinador foi muito simpático comigo".

Outro central, o brasileiro Lucas Alves, 30 anos, com vínculo até final da época, jogou na Suíça, Alemanha e foi companheiro de Dener no Al-Nasr da Arábia Saudita. "Sou um guerreiro, sério, determinado e pronto a ajudar os mais jovens. Não vejo a hora de entrar em campo e fiquei fascinado com as condições", diz o defesa, que também conhece bem os ex-portimonenses Ewerton, Fabrício e Maurício.

Curiosas foram as declarações de Maurício Júnior, um médio defensivo, que defrontou e jogou ao lado de Danny, o ex-internacional português, no Zenit. "É meu amigo, um exemplo e ainda hoje falo com ele. Só me disse coisas boas do vosso campeonato", revela o experiente jogador, de 34 anos, que ainda dividiu o balneário com Luís Neto, Vieirinha e Sérgio Oliveira, "entre outros", nas suas passagens pela Rússia e Grécia. Assinou até ao fim da época e está "pronto a ajudar".

Outro médio de caraterísticas defensivas, Lucas Ventura, tem 24 anos, vínculo até 2025 e vai pela primeira vez jogar na Europa. "Sou forte na marcação, faço bons passes e tenho muita força", salienta o "volante" que atuou no Cruzeiro e Avaí.

Por último, o colombiano Hinojosa, 23 anos, chega emprestado pelo Unión Magdalena e prefere atuar a dez, embora possa fazer outras posições no meio-campo ofensivo. "Marco golos, assisto, gosto de tomar decisões e sou rápido", argumenta o jovem, que falou ainda das "boas referências" de Jackson Martínez em Portimão.

Ainda pode chegar um extremo

O presidente Rodiney Sampaio fez as honras da casa, na apresentação dos reforços, enfatizando a presença de três centrais (entre as sete contratações) pela "necessidade de fortalecer um setor onde só tínhamos Pedrão e Relvas". A propósito deste último, adiantou que não há propostas para uma saída nestes próximos dias, revelando ainda que a SAD continua à procura de um extremo. Rodiney Sampaio sublinhou que estes reforços vão de encontro "aos pedidos do treinador" para posições em défice no plantel.