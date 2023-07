Portimonense apresenta três reforços de uma vez

Rildo, de 23 anos, foi um dos três jogadores apresentados oficialmente pelo Portimonense, todos já anunciados há semanas, em conjunto com o lateral brasileiro Igor Formiga (ex-Cruzeiro, do Brasil) e o jovem central português Alcobia (ex-Tondela)

O extremo Rildo disse que quer aproveitar "uma nova oportunidade" de mostrar o seu futebol no Portimonense, da I Liga, depois de uma temporada que terminou mal para o Santa Clara, despromovido ao segundo escalão.

"Foi um ano que não acabou da forma que eu esperava, individual e coletivamente. Mas acredito que é uma nova oportunidade, uma nova chance de mostrar o meu futebol e que, pelo clube, pela estrutura, pelo "staff", vai dar-me uma continuidade muito boa para seguir", afirmou, em conferência de imprensa, o jogador brasileiro, emprestado pelos açorianos aos algarvios durante uma época.

O extremo, de 23 anos, foi um dos três jogadores apresentados hoje oficialmente pelo Portimonense, todos já anunciados há semanas, em conjunto com o lateral brasileiro Igor Formiga (ex-Cruzeiro, do Brasil) e o jovem central português Alcobia (ex-Tondela), que iniciou a pré-época como jogador da equipa de sub-23, mas foi entretanto integrado na equipa principal.

Rildo frisou que veio para "somar" e deixar a sua "marca", com "bastantes golos e assistências": "Procuro sempre ser vertical, procuro bastante finalizar a golo e procuro bastante servir os meus companheiros".

"Vim para vencer, a pensar grande e certamente que vai ser uma época muito boa, tanto individual como coletivamente", acrescentou, assegurando sentir-se confortável nas duas alas do ataque.

O lateral Igor Formiga (ex-Cruzeiro), que assinou por quatro épocas, sublinhou que quer fazer "história no clube", destacando "a velocidade, o bom passe e boa técnica" como os seus principais atributos.

O defesa brasileiro, de 24 anos, lembrou que pediu conselhos ao português Pepa, seu técnico no Cruzeiro, antes de aceitar a proposta do Portimonense.

"Pedi ajuda, é um excelente treinador, ajudou-me bastante, fez-me crescer como pessoa e atleta. Antes de vir, pedi a opinião, ele falou bem do clube e do treinador, o que me motivou ainda mais a vir para cá", referiu.

Já Rafael Alcobia, de 20 anos, central recrutado ao Tondela que assinou por três épocas, inicialmente para a equipa de sub-23, convenceu o treinador Paulo Sérgio nos treinos e passou a estar integrado no plantel principal, tornando-se assim o nono reforço para a época 2023/24.

"Tive a sorte de conseguir um contrato profissional no ano passado, devido às circunstâncias que o Tondela [impedido de inscrever jogadores] viveu. Foi uma época desportivamente muito boa, mas assim que soube do convite do Portimonense, entendi que devia dar outro passo na minha carreira e não pensei duas vezes", apontou.

Alcobia, que passou pelo Sporting nas camadas jovens, quer lutar pelo seu espaço no Portimonense, que considerou ser "uma boa equipa para um jogador estar e desenvolver a sua carreira", e elogiou os restantes centrais do plantel, Pedrão, Relvas e Alemão.

"São todos de imensa qualidade. Vou tentar aproveitar o muito da qualidade deles, crescer com eles, com a experiência que já têm e tentar desenvolver-me ao máximo para, no futuro, agarrar uma oportunidade na equipa", concluiu.

O Portimonense estreia-se oficialmente na época 2023/24 no domingo, com a receção ao Estrela da Amadora, para a primeira fase da Taça da Liga, às 20h30.