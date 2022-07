Portimonense apresenta proposta por João Pedro e Klismahn já está no Algarve

Algarvios preparam-se para garantir dois médios defensivos brasileiros - um representa o Vitória da Bahia e o outro brilhou no Estoril e no Alverca

O médio defensivo João Pedro, do Esporte Vitória, está na mira do Portimonense, que, inclusive, já terá feito uma proposta de empréstimo, com a percentagem do passe incluída. O Bahia Notícias divulgou o interesse dos algarvios, adiantando que os responsáveis do "Leão" estão a analisar a oferta, o que foi confirmado por Rodiney Sampaio, presidente da SAD do emblema de Portimão.

No fim do ano passado, o Vitória adquiriu João Pedro - pode também alinhar a central - em definitivo junto da Portuguesa Santista, detendo 60% dos diretos económicos do atleta. João Pedro tem 22 anos, fez 65 jogos pelo Vitória e, nesta temporada, foi utilizado em 22 ocasiões, mas, ultimamente, não tem sido opção entre os titulares.

Outro brasileiro, Gustavo Klismahn, já está em Portimão e vai assinar dentro de dias, mas a "viagem" é bem mais curta, uma vez que alinhou no Alverca, na Liga 3. Trata-se de um médio defensivo, de 22 anos, que participou em 30 jogos pelos ribatejanos (seis golos e três assistências) e antes tinha sido campeão pelo Estoril na Liga Revelação. Era seguido há algum tempo pelos algarvios e deve rubricar um vínculo até 2026.

Caso se confirmem estas aquisições, a posição seis ficará assim preenchida, tal como era desejo de Paulo Sérgio.