O avançado Aponza esteve emprestado ao Covilhã (oito golos) e é esperado na apresentação do Portimonense, com quem tem contrato até 2025, mas pode nem aquecer o lugar, já que clubes da Coreia do Sul e do Japão já abordaram os algarvios no sentido de uma eventual cedência.

O colombiano, na época 2021/22, marcou um golo e fez duas assistências pela equipa principal.