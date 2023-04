Portimonense anuncia primeiro reforço para a próxima época

Sylvester Jasper, extremo de 21 anos, está em final de contrato com o Fulham e vai reforçar os algarvios a custo zero no verão.

O Portimonense, atual 14.º classificado da Liga Bwin, anunciou esta quarta-feira o primeiro reforço da equipa para a próxima temporada.

Sylvester Jasper, extremo de 21 anos, está em final de contrato com o Fulham, treinado por Marco Silva, e vai juntar-se ao conjunto algarvio no próximo verão, tendo assinado um contrato válido até 2026.

Nascido em Inglaterra, o extremo representa as camadas jovens da Bulgária e conta com passagens pelo Colchester, Hibernian (Escócia) e Bristol Rovers, sempre por empréstimo dos cottagers, onde foi formado.

Na presente temporada, Jasper soma quatro golos e três assistências em sete partidas disputadas pela equipa de sub-21 do Fulham.