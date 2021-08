Portimonense agradece ao FC Porto e deixa muitos elogios a Nakajima

Declarações do presidente da SAD do Portimonense na apresentação de Shoya Nakajima.

Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, em declarações na apresentação de Shoya Nakajima, neste que é o regresso do japonês ao emblema algarvio, deixou bastantes elogios ao jogador cedido pelo FC Porto, dizendo que "está a regressar para fazer a recuperação e chegar novamente à seleção".

"O bom filho a casa torna. É um orgulho tê-lo novamente aqui no Portimonense. Foi bem recebido pelo grupo e pelo mister Paulo Sérgio. Já está pronto para começar os trabalhos com o grupo. É um jogador muito importante por onde passou, está a regressar para fazer a recuperação e chegar novamente à seleção do Japão. Ele é um grande camisola 10. Vai juntar-se ao grupo fantástico do Portimonense. Hoje apresenta-se e amanhã já começa a trabalhar com o Paulo Sérgio", começou por dizer.

"Infelizmente com a pandemia houve um pouco um atraso no sucesso do Shoya, mas ele hoje, regressando ao Portimonense, vai regressar novamente ao sucesso e vai representar novamente o Japão. É um reforço muito importante, vai ajudar muito o Portimonense e todo o grupo", continuou, antes de concluir, agradecendo ao FC Porto e revelando que o empréstimo não contempla opção de compra.

"Entrámos em acordo com o FC Porto, tenho de agradecer também ao pessoal do FC Porto em ceder o Nakajima por empréstimo de uma época. Para já não tem valores de compra."