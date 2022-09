A SAD lançou um vídeo onde mostra as mais recentes obras, do Portimão Estádio ao Centro Dois Irmãos e ao Complexo do Autódromo. Campos sintéticos para a formação já estão em construção

O Campo Major David Neto, a casa do futebol de formação do Portimonense, não tardará a dispor de mais dois campos, ambos sintéticos, uma obra a cargo da SAD, na sequência das boas relações e do protocolo estabelecido com o clube, cujas camadas jovens passarão assim a dispor de mais e melhores condições.

O projeto já era conhecido, mas foi agora alvo de "novo lançamento", através do vídeo que se junta e no qual a SAD aproveita para enumerar as mais recentes infraestruturas, visando "a melhoria e conforto de quem visita o Portimão Estádio ou o Centro de Treinos e Estádio Dois Irmãos".

Exemplos disso são a constante melhoria do Centro de Treinos com a criação de "espaços que permitem às equipas da SAD ter comodidades que há alguns anos não dispunham, tais como a requalificação das bancadas, a criação de posto médico e o ginásio, equipados com máquinas topo de gama, que permitem também ao departamento clínico recuperar jogadores maior precisão".

No recinto principal, relembra a sociedade que gere o futebol profissional, "são igualmente visíveis os esforços feitos, ou não tivesse sido o relvado do Portimão Estádio eleito o melhor das competições organizadas pela Liga Portugal nas últimas cinco épocas". Em novembro passado a iluminação do campo foi totalmente alterada, "mais ecológica e amiga do ambiente, uma iluminação LED que o Portimonense implementou no seu estádio e foi pioneira a nível nacional".

Por último, na zona do Autódromo Internacional do Algarve, onde já existe um campo de relva natural que permite à equipa de sub-23, que disputa a Liga Revelação, treinar diariamente, estão em marcha novas infraestruturas, nomeadamente mais campos e valências de vária ordem. "Em breve, teremos mais novidades", finaliza a SAD.