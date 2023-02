Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a vitória por 1-0 sobre o Paços de Ferreira, esta segunda-feira, na 19.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Os períodos em que o jogo não correu bem foram momentos em que não defendemos bem três transições do Paços [de Ferreira], em que foram perigosos, e numa bola parada agora na parte final. Mas a equipa trabalhou muito, teve uma atitude fantástica que eu elogiei ao intervalo. É aquilo que venho dizendo: podemos jogar bem ou mal, mas a atitude e o caráter, comigo, são inegociáveis, têm de lá estar sempre. Depois de dois jogos a sofrer a quantidade de golos que sofremos, alterámos o sistema, mas não alterámos o modelo. Continuámos a ser uma equipa pressionante, obrigando o Paços a bater [a bola longa]. Com duas equipas em momentos diferentes - o Paços em crescendo e nós com duas derrotas pesadíssimas -, eu antevia que não íamos fazer tudo perfeito hoje. No entanto, fiquei muito contente com a atitude em campo e com aquilo que fomos fazendo. Fazemos dois golos, irregulares mas em situações bem criadas, o Welinton Júnior também tem três ou quatro remates com perigo de golo, há o remate perigoso do Róchez. A equipa criou bastante."

Atitude: "Vínhamos de dois resultados que intranquilizam, mas demos uma excelente resposta e trabalhámos muito, com muito discernimento na forma como fizemos as coisas, por isso fomos criando situações de golo, embora tenhamos cometido três ou quatro erros, com passes diagonais, em superioridade numérica, que não faziam sentido. Uma alma muito grande, uma atitude muito boa. Portanto, [dou] os parabéns ao grupo de trabalho. [A vitória] é muito importante, fundamentalmente, porque tivemos duas prestações horríveis nos dois jogos anteriores."