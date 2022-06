Pires "sobe" a adjunto de Paulo Sérgio no Portimonense

Antigo goleador estava a exercer funções de treinador adjunto nos sub-23 do Portimonense. Sobe agora à equipa principal.

Jorge Pires, que depois de terminar a carreira esteve como treinador adjunto dos sub-23, passa agora a integrar a equipa técnica de Paulo Sérgio. Uma promoção para o antigo goleador, que vai assim ocupar o lugar deixado vago por Ricardo Pessoa.

Como já se sabia, Bruno Veríssimo e Pedro Silva continuam na estrutura.

Ao mesmo tempo, a SAD confirmou o acordo total com Gonçalo Costa, o jovem lateral esquerdo que chega do Sporting B (21 jogos e dois golos na Liga 3), tal como O JOGO já noticiara. Os jogadores do plantel, entretanto, continuam a chegar a Portimão, para efetuarem a indispensável bateria de exames médicos habitual nesta altura. No final da semana, é até possível que se iniciem os treinos.