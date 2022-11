Penáltis falhados custam pontos ao Portimonense

Depois de Róchez, foi Paulo Estrela a falhar um castigo máximo e a hipótese de empatar o jogo.

Frente ao Braga, o Portimonense desperdiçou a segunda grande penalidade esta época, o que o terá impedido de pontuar, visto que a conversão do castigo máximo, já em período de (largos) descontos, valeria certamente o empate. Não foi a primeira vez que tal sucedeu, uma vez que no jogo com o Estoril (1-1) verificou-se o mesmo, então com Bryan Róchez como protagonista.

Ao todo, os algarvios beneficiaram de quatro grandes penalidades, tendo convertido duas, por Paulo Estrela e Welinton Júnior, e desperdiçado as outras duas.

No caso mais recente, na partida com os bracarenses, Paulo Estrela atirou para as nuvens, mas é ele o marcador "oficial" dos penáltis, como, aliás, Paulo Sérgio já admitiu. O jovem médio é até um batedor por excelência das bolas paradas, mas no último domingo o remate saiu defeituoso. Acontece a todos. No triunfo sobre o Chaves (1-0), o golo foi de penálti e marcou-o Paulo Estrela.