Pedro Alves perto de trocar o Estoril pelo Portimonense

Contactos estão avançados e o dirigente deve trocar o Estoril por Portimão.

Tudo indica que Pedro Alves, atualmente no Estoril, venha a ser o diretor desportivo do Portimonense na próxima época. Os primeiros contactos já foram feitos, com algum sucesso, pelo que, sabe O JOGO, toda a estrutura da SAD algarvia acredita que vai poder contar com os serviços do antigo responsável pelo departamento de scouting do Braga, que em 2018 assumiu funções no clube da Amoreira.

Além dos elementos da administração - Rodiney Sampaio, Edgar Vilaça e Robson Ponte estiveram nas reuniões com Pedro Alves - também o acionista principal, Theodoro Fonseca, deu aval à contratação.

A opinião geral é a de que se trata de uma "indiscutível mais valia", até porque o Portimonense não tem um diretor desportivo.

Garantida a permanência, os alvinegros vão agora começar a trabalhar no planeamento da época de 2022/23. Pedro Alves tem 38 anos e jogou como médio em diversos clubes.