Payam rende um milhão de euros e Ricardo Matos a caminho da Turquia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sepahan exerce opção sobre o guarda-redes e Ricardo Matos deve rumar à Turquia.

O guarda-redes Payam Niazmand vai render um milhão de euros ao Portimonense, uma vez que o Sepahan, clube iraniano onde atuava por empréstimo, exerceu o direito de opção para ficar com ele em definitivo.

Payam alinhou pelos algarvios na época passada, tendo realizado cinco jogos. Tapado por Samuel, que mais tarde rumaria ao FC Porto, acabou por sair para poder jogar com mais regularidade. A decisão deu frutos, já que acabou por ser convocado para representar o Irão no Mundial do Catar.

Trata-se de um bom negócio para a SAD, que vê, assim, entrar nos cofres um montante significativo, atendendo, sobretudo, à pouca utilização de Payam.

Entretanto, o avançado Ricardo Matos estará a caminho do futebol turco. Há dois clubes interessados e as negociações decorrem a bom ritmo. Ricardo, 23 anos, jogou época e meia, marcou dois golos e teve uma participação reduzida, pelo que a administração está recetiva ao negócio.