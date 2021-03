Paulo Sérgio visa arbitragem: "Aquilo que está a acontecer com o Portimonense é vergonhoso"

Declarações de Paulo Sérgio (treinador do Portimonense) após a vitória do Santa Clara diante do Portimonense por 2-0, nos Açores, a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Sobre o jogo: "Esta é a equipa que no último jogo fez uma partida brilhante, não mexi no onze, o mesmo onze, mas esse é um facto: demos 45 minutos de avanço. Não entrámos no jogo na primeira parte, não acertámos as pressões. Mas, pior que isso, não fomos pró-ativos, nem com bola, nem sem bola. Uma primeira parte muito má."

Inépcia: "Uma total inépcia durante os primeiros 45 minutos, melhorando um pouco ao longo do tempo, mas entrámos mesmo muito, muito mal, provavelmente os piores 45 minutos desta época. Na segunda parte, tentar reagir ao prejuízo, arriscar, ir à procura do golo para entrar no jogo, fizemo-lo, mas com falta de critério nas decisões dos últimos 30 metros."

Queixas: "Infelizmente, preferia que assim não fosse, tenho de me queixar de um lance que é claro. É um lance de grande penalidade que tem de ser marcado e são muitos lances desses contra o Portimonense. Parece que não nos querem deixar pôr a cabeça de fora. Infelizmente , tenho de falar desse lance [alegada bola na mão de Fábio Cardoso], porque sou dos que respeita os árbitros, dos que respeita o erro, mas repito, com o sistema que existe hoje, com VAR [videoárbitro], com tudo isso, aquilo que está a acontecer com o Portimonense é vergonhoso".