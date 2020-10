Paulo Sérgio: "Vamos a Tondela com muita humildade e com os pés bem assentes"

Treinador do Portimonense abordou o encontro da quinta jornada.

O treinador Paulo Sérgio disse esta quarta-feira que o Portimonense quer continuar com resultados positivos e vai a Tondela, na sexta-feira, "à procura de um bom resultado", no jogo da quinta jornada da I Liga.

"Queremos dar continuidade ao crescimento evidenciado na Madeira [vitória dos algarvios sobre o Marítimo por 2-1] e vamos a Tondela com muita humildade e com os pés bem assentes, para trabalhar muito e à procura de um bom resultado", declarou o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que opõe o Portimonense, 13.º classificado, com quatro pontos, ao Tondela, 16.º, com dois, agendado para sexta-feira, às 20:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, no distrito de Viseu.

O treinador dos algarvios disse esperar da equipa "a mesma atitude competitiva e a concentração" demonstrada no confronto com o Marítimo, embora reconheça que "na Madeira nem tudo foi perfeito".

"Existiram erros que temos de corrigir, sob pena de sermos penalizados no futuro, nomeadamente atitudes ou comportamentos em lances que deram uma ou outra ocasião ao adversário na Madeira", destacou.

Segundo Paulo Sérgio, "há aspetos que se podem melhorar para que a equipa se comece a libertar com o andar do tempo".

O treinador disse ainda que jogo com o Tondela "está a ser preparado como todos os outros, embora adaptado ao que são as características" do adversário. "É uma equipa que nos merece todo o respeito, bastante competitiva, pressionante, que joga muito compacta, e que não começou o campeonato a conquistar os pontos que desejaria e, certamente, vai dar a vida para o fazer agora", frisou.

O treinador dos alvinegros antevê que o Portimonense "vai ter uma tarefa difícil, em que a equipa terá de estar alerta para conseguir um bom resultado".

"Temos de trabalhar muito e sermos muito competentes", sublinhou.

Na opinião do responsável técnico dos algarvios, a equipa está confiante, porque "trabalhar em cima de vitórias, dá sempre mais confiança", mas alertou que "há que ter atenção para que não haja retrocessos".