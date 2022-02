Paulo Sérgio tem "crença total" em derrotar o "histórico e bem organizado" Boavista

Técnico do emblema algarvio, em antevisão à próxima tarefa da época, salientou que "determinação e vontade nunca faltaram" à equipa de Portimão

O treinador do Portimonense garantiu, esta sexta-feira, que a equipa algarvia está com "toda a crença" em conquistar três pontos na receção, do próximo sábado, ao "histórico" Boavista, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

"É mais um jogo difícil, contra um histórico adversário, que tem qualidade e está bem organizado. Espera-nos mais uma tarde difícil. [...] Ter quase o grupo todo à disposição é um bom sinal e estamos com toda a crença de que vamos fazer tudo para lutar pelos três pontos", referiu Paulo Sérgio, na antevisão ao encontro.

À exceção dos lesionados Pedro Sá e Lazaar, todos os jogadores estão disponíveis para a tarefa de acabar com o jejum de sete jogos sem ganhar no principal campeonato português.

"Nos últimos cinco jogos, a equipa jogou quatro deles com 10 jogadores. Dizer que a equipa não teve crença é um resumo distraído. Se terminarmos o jogo com 11, somos capazes de competir até final. Crença, determinação e vontade nunca faltaram. Pode haver uma exibição mais ou menos conseguida, mas o grupo tem tido sempre muita entrega", assegurou.

O treinador do Portimonense sublinhou, novamente, que o mês de janeiro "foi muito duro para todos", esperando agora que "as coisas vão, paulatinamente, ao seu lugar".

Os reforços que se estrearam no empate, a um golo, na semana passada, em Paços de Ferreira - Dacosta, Sapara e Ricardo Matos - tiveram avaliação positiva de Paulo Sérgio.

"Todos tiveram uma participação positiva, mas obviamente que espero mais. Eles tinham treinado quatro dias connosco e deram sinais positivos de que podiam vir a ajudar. Esperamos que possam vir a melhorar ainda mais", apontou sobre as caras novas que vieram "tornar o grupo mais competitivo em posições carenciadas".

O Portimonense, oitavo classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o Boavista, 13.º com 20, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 18:00, com arbitragem de Cláudio Pereira (Aveiro).