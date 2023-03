Paulo Sérgio: "Se eu queria mais? Queria. Mas a defesa do Sporting, muito sólida..."

Declarações do treinador Paulo Sérgio após o jogo Portimonense-Sporting (0-1), da 23.ª jornada da I Liga

O plano: "O plano, quando se joga contra estas equipas, tem sempre uma incidência muito grande em como pará-los. A qualidade é distinta, pela grande categoria do Sporting. Arranjámos antídoto para pará-los e visava sair e explorar as transições. Não fomos muito eficazes, no primeiro tempo, nessa matéria. Por não estar tão satisfeito, inverti o triângulo de meio-campo para começar a ter outro tipo de acutilância com bola."

Defesa: "Se eu queria mais? Queria. Mas a defesa do Sporting, muito sólida, uma linha de três sempre de frente para o jogo, também dificulta imenso essas transições, a qualidade dos seus jogadores e os quilómetros que fazem, quer Ugarte quer Morita, 'matam' muita transição."

Competir: "Nós competimos, estávamos dentro do jogo, à espera do nosso momento, e surgiu o golo. Tivemos de nos chegar mais à frente, num momento diferente do jogo, em que o Sporting baixa mais as suas linhas, porque sabe que tem uma vantagem para guardar. Isso também nos permitiu criar o perigo que criámos na parte final".