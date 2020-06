Paulo Sérgio reconhece que jogo com o Marítimo "é muito importante"

Portimonense está a sete pontos dos madeirenses e não pode facilitar na luta pela permanência.

A sete jornadas do final do campeonato, o Portimonense recebe segunda-feira o Marítimo, adversário que tem mais sete mais pontos na tabela classificativa da I Liga. Paulo Sérgio, treinador da equipa algarvia, reconheceu este sábado a obrigatoriedade de a sua equipa vencer o jogo da 28.ª jornada, de forma a continuar a acalentar esperanças na permanência.

"Face à sequência de resultados da última jornada é um jogo muito, muito importante para nós e os jogadores são conhecedores dessa realidade. É nossa obrigação fazer tudo para somar os três pontos", afirmou Paulo Sérgio.

O técnico falava na antevisão da partida de segunda-feira, que opõe os algarvios, em zona de descida no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, ao Marítimo, 15.º com mais sete pontos, os mesmos do Paços de Ferreira (16.º).

No encontro da última jornada (empate com o Santa Clara, 1-1), o Portimonense acabou por sentir-se prejudicado com a atuação da equipa de arbitragem e o treinador dos alvinegros pretende que os jogadores se abstraiam dessas questões.

"A minha preocupação é que os jogadores não percam o foco, independentemente de alguns acontecimentos que nos penalizaram bastante. O nosso trabalho é não deixar que eles percam a concentração e que também não encontrem justificação só por aí, porque, como disse, acho que poderíamos ter feito melhor", admitiu Paulo Sérgio.

Para o técnico, a sua equipa deverá estar, frente ao Marítimo, "a um nível superior" do que esteve nesse último jogo, "para que as coisas não fiquem tão difíceis".

Paulo Sérgio manifestou-se ainda agradado com a "condição física, disponibilidade mental e muita vontade" que os jogadores têm revelado nas segundas partes das partidas desde a retoma do calendário, mas pediu mais consistência.

"Não temos sido tão fortes na entrada do jogo. Esperamos conseguir dar uma resposta já no próximo jogo e melhorar esses indicadores relativos às primeiras partes. Temos de ser mais consistentes nos 90 minutos", frisou, agradecendo ainda o apoio "incansável" dos adeptos.