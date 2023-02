Paulo Sérgio quer resposta frente ao Marítimo: "Os erros em Guimarães foram visíveis"

Portimonense recebe o Marítimo no sábado, às 18h00, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que se recusa a olhar para a receção de sábado ao Marítimo, penúltimo na Liga Bwin, em função da classificação, mas reconheceu que o triunfo daria maior margem de conforto.

"Não olhamos para o jogo em função do que são as classificações. Temos de olhar para o jogo com um foco muito grande nas competências do Marítimo, que são muitas, e nas nossas. A classificação não entra nas contas", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 21.ª jornada da prova.

Com as duas equipas separadas por 10 pontos, o técnico admitiu que uma eventual vitória sobre os madeirenses daria "uma margem de conforto grande" na luta pela permanência, mas reforçou que "não é isso que tem de estar" no pensamento dos algarvios.

"Foco muito grande na competição, nas qualidades e competências do adversário, e obviamente focar-nos, acima de tudo, nas nossas [qualidades e competências], para podermos crescer", prosseguiu.

Depois da derrota pela margem mínima em casa do Vitória de Guimarães [1-0], na jornada anterior, num jogo decidido por um golo que nasceu de um pontapé longo do guardião vimaranense, o treinador do Portimonense frisou que os erros foram abordados no trabalho semanal.

"Os erros cometidos em Guimarães foram visíveis. Demos muito espaço nas costas, não protegemos bem a profundidade. Foi alvo de trabalho aturado durante a semana e, como é óbvio, queremos ver uma resposta mais eficaz amanhã [sábado]", apontou Paulo Sérgio.

O técnico dos algarvios espera continuar a ver "evolução" na sua equipa, quer em termos defensivos quer no processo ofensivo, de forma a materializar mais ocasiões em golos.

"Tanto queremos melhorar naquilo que foram as deficiências nesses lances em Guimarães, como também, em consequência disso, tirarmos mais aproveitamento da nossa posse e das nossas jogadas mais ofensivas para podermos ter mais ocasiões para fazer golo", concluiu.

O Portimonense, 12.º classificado, com 23 pontos, recebe no sábado o Marítimo, 17.º e penúltimo, com 13, em jogo no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Luís Godinho.

O encontro, inicialmente marcado para as 15h30, foi reagendado para as 18h00, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), depois de as condições atmosféricas na Madeira, com vento muito forte, terem atrasado hoje a viagem dos insulares para o continente.