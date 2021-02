Paulo Sérgio quer Portimonense "competente e concentrado" ante o Marítimo: "Não é para inventar"

Treinador da formação algarvia projetou, esta sexta-feira, o duelo com o lanterna-vermelha da Liga NOS, relativo à 21.ª jornada da competição

O treinador Paulo Sérgio disse, esta sexta-feira, que o Portimonense terá de ser "competente e concentrado" para poder vencer na receção de domingo ao Marítimo, e desvalorizou o último lugar do adversário na Liga NOS.

"O Marítimo é um adversário direto? Adversários diretos são todos. É um jogo difícil, o Marítimo é uma equipa recheada de bons jogadores e a classificação não me diz rigorosamente nada", observou Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

A falar na antevisão à partida da 21.ª jornada do principal campeonato, o técnico dos algarvios pediu aos jogadores para abordarem o encontro "com todas as cautelas e com a atenção que merece".

"Temos de ser uma equipa competente e concentrada todo o tempo de jogo para levarmos a "água ao nosso moinho"", frisou Paulo Sérgio.

Face a uma série de dois jogos caseiros consecutivos frente a equipas que lutam pela permanência - depois do Marítimo, será o Tondela a visitar Portimão -, o técnico afirmou que o único pensamento passa apenas pelo encontro de domingo.

"Sentimos que o momento importante é o jogo com o Marítimo. Honestamente, não é para inventar nada. O próximo jogo é que tem de estar na nossa cabeça, não podemos pensar em mais do que nisso. São três pontos que queremos conquistar", garantiu.

Sem querer olhar para o "lado anímico" que o último lugar dos madeirenses representa, Paulo Sérgio ressalvou que o Marítimo, "ultimamente, não tem tido bons resultados, mas já teve uma fase positiva".

"Apesar da fase menos feliz, a competência está lá, a qualidade está lá e é para isso que temos de estar preparados", sublinhou.

Depois da derrota algarvia com o líder Sporting (2-0), Paulo Sérgio abordou, no balneário, os erros individuais dessa patida disputada em Alvaldade.

"O que é difícil é que são erros em que não há muito a trabalhar. São decisões momentâneas, erros pontuais que deitam tudo a perder. Está falado, quem anda lá dentro está sujeito e o que queremos é que tenham a cabeça limpa e tranquila para abordarem o que vem a seguir", finalizou.

O Portimonense, 13.º classificado, com 19 pontos, recebe o Marítimo, 18.º e último classificado da Liga NOS, com 17 pontos, no domingo, às 15 horas, no Estádio Municipal de Portimão. O jogo será arbitrado por Tiago Martins (AF Lisboa).