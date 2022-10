Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na antevisão ao jogo com o Estoril.

O empate: "Acho que foram dois pontos perdidos. Começo por voltar a sublinhar a qualidade da equipa do Estoril, como já tinha avisado na antevisão deste jogo. Mas, aos 15 minutos, tínhamos oito ocasiões de golo. Foi uma entrada fortíssima, em que estivemos muitos confiantes e o golo [do Estoril] acontece contra a corrente do jogo, tirando-nos a tranquilidade. Perdemos um pouco o discernimento e voltámos à carga no fim da primeira parte, sabendo que o Estoril nos poderia causar dano. Tivemos uma dificuldade extra pelas situações do Wellinton [Júnior] e do Anderson, que estiveram muito tempo ausentes, e, na primeira parte, o Yago Cariello também levou uma pancada."

Alterações e eficácia: "Mexemos ao intervalo, à procura de reverter as coisas, voltámos a ter várias ocasiões de golo, mas os níveis de eficácia estão evidentemente baixos. Em superioridade, criámos várias ocasiões, umas menos boas, mas também bolas aos 'erros, mas apenas conseguimos um ponto, que nos deixa frustrados. São precisas muitas ocasiões para meter a bola lá dentro. Espero que o tempo ajude a que os jogadores fiquem mais frios na frente da baliza. Acho que foi um jogo bastante competente, foi pena não termos conseguido os três pontos, que acho que nos assentariam bem."

Ausência: "O [Pedro] Estrela fez uma entorse no treino de anteontem [na sexta-feira] que o tirou do jogo de hoje".