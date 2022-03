Paulo Sérgio: "Procurámos analisar bem para pôr o Benfica em sentido"

Treinador do Portimonense quer equipa capaz de "pôr o Benfica em sentido"

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, disse esta sexta-feira que preparou, durante a semana, uma equipa capaz de "pôr o Benfica em sentido" na receção de sábado frente aos "encarnados", da 25.ª jornada da I Liga Bwin.

"Procurámos analisar bem as movimentações que o [Nélson] Veríssimo quer implementar - estarmos atentos a isso para não ser surpresa durante a partida para os nossos jogadores - e encontrar uma estratégia para pôr o Benfica em sentido. Para que não seja um treino de ataque de uma equipa e defesa para a outra. A nossa intenção é ter, a toda a hora, a baliza do Benfica nos nossos olhos", afirmou o técnico.

O técnico dos algarvios, que não vencem há dez jogos seguidos na I Liga, estudou o adversário "em profundidade" para estar consciente das suas características.

"Temos de estar atentos aos detalhes e pormenores, onde nos podem ferir mais, mas nunca esquecendo que nós temos de ter uma postura de querer também ferir o Benfica. Senão, não fazia sentido, nem eu treino jogadores para eles ficarem só a correr atrás da bola", reforçou, sobre a postura que a sua equipa deve ter em campo.

Reconhecendo "todo o potencial" do Benfica, Paulo Sérgio quer uma equipa "ambiciosa e determinada na luta pelo jogo".

"Não é diferente dos outros dias. (...) Em todos os jogos, entramos para tentar ficar com os três pontos e amanhã [sábado] não vai ser diferente. Trabalhámos com esse intuito, não há outra forma de preparar os jogos", disse.

O treinador do Portimonense, que na primeira volta venceu no Estádio da Luz, por 1-0, disse que não reviu o vídeo dessa partida.

"Não faz sentido. Desse lote de jogadores que tínhamos nessa altura já saíram três, os jogadores que agora temos disponíveis são outros, o treinador do Benfica mudou. Não faz nenhum sentido ir ver o jogo da primeira volta", considerou.

Paulo Sérgio espera um Benfica "na senda daquilo que tem sido o seu trajeto" e que, depois da sua "vitória mais folgada, mais robusta", frente ao Vitória de Guimarães (3-0), "dará seguimento a esse belo trabalho feito na semana anterior".

Segundo o treinador do Portimonense, "as grandes diferenças" entre o Benfica que defrontou na primeira volta e o atual "são notórias".

"O Benfica jogava com um sistema de três centrais e neste momento não joga. Jogava com um tridente mais solto na frente, agora está a jogar com dois pontas de lança. Essas diferenças estruturais são enormes", explicou.

O Portimonense, nono classificado, com 29 pontos, recebe no sábado, às 18:00, o Benfica, terceiro com 54, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Fábio Veríssimo (Leiria).