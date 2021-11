Paulo Sérgio: "Podíamos ter construído um resultado mais dilatado"

Declarações do treinador algarvio, no final do encontro com o Belenenses (2-0)

Jogo: "Estou satisfeito com a equipa e com o resultado, fundamentalmente pela maturidade demonstrada e pelos três pontos, mas insatisfeito porque fomos tremendamente perdulários e não soubemos aproveitar as oportunidades, pois podíamos ter construído um resultado mais dilatado."

Primeira parte: "Na primeira parte, em termos de aproximação à baliza, as ocasiões foram repartidas. De qualquer forma, o Belenenses surpreendeu-me com o posicionamento de alguns jogadores no início do jogo e levámos algum tempo a resolver essa questão. No entanto, depois de resolvido esse pormenor, ficámos confortáveis."

Alterações: "Alterei ao intervalo e tivemos quatro ou cinco situações para fazer golo, mas fomos perdulários e ficamos a dever muito a nós próprios."

Nakajima: "Quanto ao Nakajima, ele já tinha dado boas indicações em Braga, e é um jogador de muita qualidade e que ajuda a equipa."