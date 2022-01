Paulo Sérgio: "Parece que houve uma batalha campal, mas fizemos sete faltas..."

Declarações de Paulo Sérgio, no final do encontro com o Gil Vicente (1-0 para os de Barcelos), na ronda 19 do campeonato.

Críticas à arbitragem: "A expulsão do Lucas Fernandes condicionou o jogo e o espetáculo, que foi pouco bonito. Concordo com o primeiro cartão amarelo, parou uma jogada de contra-ataque do Gil Vicente, mas não concordo com o segundo. Já vi as imagens e o Lucas [Fernandes] toca no pé do adversário com a ponta da bota, às vezes estes lances podem dar um pisão, mas não foi o caso. Justificar um segundo cartão amarelo [com este lance]... devia ter sido avisado. Também o Pedrão fica de fora do próximo jogo [por ter levado cartão amarelo], quanto não toca na cara, o adversário adornou a queda e isso é feio. Parece que houve uma batalha campal, mas fizemos sete faltas e apanhámos seis amarelos e um vermelho, é impressionante e é claro que nos condicionou."

Jogo: "Tínhamos tido duas oportunidades pelo Aponza, o jogo estava bonito, o Gil Vicente joga um bom futebol, mas depois ficou tudo muito condicionado e difícil, também por causa da qualidade do Gil Vicente, que sabe circular a bola e esteve sempre muito bem posicionado e deu-nos poucas ocasiões para sairmos em contra-ataque."

Golo adversário: "Sofremos um golo num belo remate do Pedrinho, quando o Carlinhos tinha acabado de entrar, depois de ter sido assistido e aquela zona não estava coberta. O Pedrinho foi feliz e fez o resultado do jogo."

Lucas Fernandes: "O Lucas Fernandes tem muitas qualidades técnicas, é um jogador diferenciado, ter jogado menos deveu-se ao facto de ter vindo de uma lesão muito prolongada e depois é o futebol, um colega que apanhou a oportunidade. Houve um período em que psicologicamente ele não lidou muito bem com o facto [de não jogar], mas agora estava num momento muito bom, a chegar já perto do nível dele."

Mercado: "É a resposta gasta: até ao fecho do mercado tudo pode acontecer. Não gostaria de ter perdido algum jogador e gostaria de receber, mas se os atletas tiverem que sair para melhorar a sua vida fico feliz por isso, é bom para os clubes e para os atletas."

Murilo: "Um abraço solidário ao Murilo pela grave lesão que sofreu esta semana."