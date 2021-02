Paulo Sérgio: o Gil Vicente e uma análise aos reforços de inverno

Treinador do Portimonense fez a antevisão ao jogo da ronda 19.

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu esta sexta-feira à equipa "coragem e confiança nas suas potencialidades" para discutir os pontos na receção ao Gil Vicente, no domingo, na 19.ª jornada da I Liga.

"Sabemos do nosso potencial e temos de ter a confiança e a coragem para brigar pelos três pontos, sabendo das dificuldades que vamos ter com um adversário com qualidade", disse o técnico na antevisão à partida.

O treinador dos algarvios crê que o Gil Vicente também vai enfrentar o Portimonense a pensar nos pontos, "uma equipa com qualidade que tem variado a sua estratégia de jogar, nomeadamente ao nível da defesa, ao apresentar soluções diferentes".

"Além disso, tem uma equipa compacta, com bons jogadores, uma frente de ataque rápida e muito criativa, e vai ser uma briga intensa, uma briga boa pelos pontos, para a qual nos preparámos", sublinhou.

Segundo Paulo Sérgio, os jogadores contratados em janeiro - Ewerton, Bruno Moreira, Poha e Nakamura - reforçaram alguns dos setores deficitários da equipa, aumentando "a melhoria significativa da qualidade do treino".

"Melhorando a qualidade do treino e a competitividade interna, isso reflete-se depois naquilo que é o jogo. É no trabalho que acreditamos e estou satisfeito com a ambição desses jogadores para a briga que vai ser intensa até ao final", destacou.

Para o treinador, as contratações no mercado de inverno reforçaram a equipa, dado que a mesma não poderia estar "tão frágil para a briga até ao final do campeonato". "Estas soluções vêm, obviamente, reforçar o grupo e aumentar a briga interna [por um lugar na equipa] e pôr-nos a salvo de qualquer contratempo, qualquer perda por lesão ou por castigo", indicou.

Paulo Sérgio disse que espera que na segunda volta "os resultados reflitam aquilo que a equipa tem feito em campo, o que não tem sido uma realidade".

O treinador anunciou que os médios Pedro Sá e Lucas Fernandes e o guarda-redes Ricardo Ferreira, a recuperarem de lesões, são as únicas baixas para o confronto com os gilistas.

O Portimonense 15.º classificado, com 16 pontos, recebe o Gil Vicente, 14.º, em igualdade pontual, no domingo, às 15:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação de futebol do Porto.