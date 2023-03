Paulo Sérgio: "Não tenho no lance do golo um grande erro a apontar à minha defesa"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

Declarações do treinador Paulo Sérgio após o jogo Portimonense-Sporting (0-1), da 23.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Quando se faz uma análise a um confronto destes, estão duas realidades completamente distintas uma perante a outra. Aquilo que prometemos, cumprimos. Disse aqui na sexta-feira que ia ser difícil para nós, mas também ia ser difícil para o Sporting. E nós cumprimos."

O mérito do golo: "Sofremos um golo num passe fantástico do 'Pote' e numa finalização fantástica do Paulinho. Não tenho, no lance, um grande erro a apontar à minha defesa. Pormenores fantásticos, quer o passe quer a desmarcação. Claro que poderíamos ter feito melhor, mas acho que a equipa, pelo jogo que fez, não merece que lhe faça essa crítica."

Competência: "A equipa competiu, de princípio ao fim, teve as suas chances para empatar o jogo e, portanto, só tenho de dar os parabéns aos jogadores. E se o [Rúben] Amorim diz que dominou e teve mais bola, acho que é natural em função das duas realidades distintas, a que ele representa e a que eu represento. Acho que fomos muito competentes na maior parte do tempo, não envergonhámos ninguém e até podíamos, na parte final do jogo, ter empatado a partida".