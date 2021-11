Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

Declarações do treinador Paulo Sérgio após o jogo Braga-Portimonense (3-0), da 10.ª jornada da Liga Bwin

Má entrada: "Não querendo retirar mérito à qualidade do Braga, penso que colaborámos com a nossa entrada em jogo. Foi, quiçá, o nosso pior jogo da temporada. Entrámos completamente a dormir na primeira parte, que foi muito mal conseguida, muito pouco confiantes com e sem bola, estivemos irreconhecíveis em relação ao que tínhamos vindo a fazer."

Reação: Alterámos esse padrão na segunda parte, mas demos uma grande tranquilidade ao Braga que podia estar a ganhar justamente ao intervalo por mais um ou dois golos. Fomos muito passivos na forma como abordámos o jogo. A segunda parte foi diferente, depois da conversa ao intervalo conseguimos jogar futebol e dividir o jogo com o Braga, mas o Galeno tirou um coelho da cartola, um grande golo em qualquer lado do mundo."

A grande defesa: "Ainda tivemos uma boa ocasião, pelos 75 minutos, pelo Nakajima, que podia ter relançado o jogo e intranquilizado o Braga, mas o guarda-redes fez uma grande defesa e não conseguimos materializar a nossa qualidade na segunda parte."

Espaço a mais: "A dupla substituição foi para poder pressionar mais alto. Havia muito espaço nas costas da defesa do Braga, o Renato não estava a tirar partido disso, depois o Nakajima entrou e teve três ou quatro solicitações, podíamos ter explorado isso mais vezes".