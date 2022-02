Paulo Sérgio: "Não estou a dizer que é penálti, o braço está encostado ao corpo"

Declarações do treinador Paulo Séfgio após a partida Portimonense - Boavista (1-1), da 22.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "O que ajuda a explicar a igualdade foi a falta de eficácia nos inúmeros lances de golo que criámos. Já na segunda parte, posso contar pelo menos uns quatro remates dentro da grande área: uma bola desviada no braço num remate do Fabrício - não estou a dizer que é penálti, porque o braço está encostado ao corpo - com o Bracali fora do lance, um remate do Carlinhos, além de bolas oriundas de cruzamento, para cabeceamentos do Relvas com possibilidades de golo. "

Bom jogo: "Se formos ver na primeira parte, temos quatro ocasiões - além do golo, temos dois jogadores isolados e uma bola na trave -, mas o Boavista termina o jogo, no minuto 90, com três cantos seguidos e uma bola na trave, que não conseguimos 'sacudir' naquele momento. Acho que foi um jogo muito conseguido da equipa, valorizado porque o Boavista é uma equipa boa, experiente, batida, que dificulta e é guerreira."

Mérito: "Apesar desse adversário, com essas qualidades que lhe reconheço, a equipa conseguiu jogar bastante bem durante a maior parte do tempo e quando não conseguiu houve mérito do Boavista, que nos impediu. A equipa fez um jogo muito positivo, pena foi não ter conseguido mais um golo".