Paulo Sérgio: "Não estavam reunidas as condições mínimas..."

Declarações do treinador do Portimonense, no final do encontro com o FC Porto (7-0)

Reação ao jogo: "É uma noite em que não tínhamos reunidas as melhores condições para poder competir com o FC Porto. Na máxima forma, seria sempre difícil, mas com todas as limitações, tornou-se uma missão quase impossível. Uma palavra para os jogadores que jogaram fora de lugar, mas extensível a todo o grupo. A responsabilidade é minha. Só tinha um central disponível, com quatro cartões. Não estavam reunidas as condições mínimas para sermos mais competitivos."

Pensar em dois jogos num só: "Face às limitações, pensou nos dois jogos: "Sim, nalgumas situações, sim. Há atletas que estão castigados, o Welinton por acumulação de amarelos, o Lucão Possignolo, que foi expulso, o Wiliyian ainda a cumprir castigo, o Pedrão, com quatro amarelos, estava à bica, mas também andou limitado durante a semana; o Relvas em igual circunstância, o Angulo, o próprio Luquinhas, portanto, houve aqui também, de alguma forma, como disse, o pensar dois jogos num."