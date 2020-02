Paulo Sérgio lembra: "FC Porto está a um ponto do líder do campeonato"

O treinador do Portimonense deixou aviso sobre "momento de grande motivação" dos azuis e brancos.

O treinador Paulo Sérgio assegurou esta sexta-feira que o Portimonense pretende "disputar e não entregar os três pontos" na deslocação ao estádio do FC Porto, no domingo, no jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa.

"É um jogo do campeonato em que estão três pontos em disputa e nós queremos ir ao Dragão disputá-los. Não vamos lá entregá-los, porque foi para isso que nos preparámos", afirmou o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o FC Porto, segundo classificado, com 53 pontos, ao Portimonense, 17.º e penúltimo, com 15, no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na opinião do treinador, a conquista de pontos no recinto portuense "não será uma tarefa fácil, mas o Portimonense preparou-se durante a semana para as dificuldades que antevê, corrigindo o que de menos bom tem evidenciado".

"É um jogo importante, difícil, e nós temos de encará-lo como homens, como uma equipa competente, sabendo que para tirar pontos no Dragão tem de ser um conjunto muito sólido e procurar a excelência, quer ofensiva quer defensiva", argumentou.

Paulo Sérgio que cumpre o segundo jogo no comando técnico do emblema de Portimão, espera defrontar um FC Porto que "atravessa um momento de grande motivação, porque está a um ponto do líder do campeonato [Benfica] e sabe que não pode facilitar".

"Mas é sempre difícil defrontar o FC Porto, porque é uma equipa que tem sempre uma grande atitude competitiva, embora, como todas as equipas possa passar por momentos bons e outros menos bons", apontou.

Para o treinador, a deslocação ao Dragão "tem sempre um conjunto de dificuldades e a diferença pontual para o líder não se altera por isso".

"Temos a expectativa de criar dificuldades ao FC Porto e só com uma atitude de competência e com o foco em nós é que vamos conseguir pontos, seja no Dragão ou noutro lado qualquer", concluiu.

A equipa de Portimão soma nove jogos sem vencer e o último triunfo remonta a 30 de novembro do ano passado, na receção ao Famalicão (2-1), em encontro da 12.ª ronda.

Após 21 jornadas, o Portimonense ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 15 pontos, menos um do que o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da zona de despromoção.