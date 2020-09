Paulo Sérgio lamenta falta de informação sobre o Gil Vicente

Paulo Sérgio, técnico do Portimonense

Redação com Lusa

O Gil Vicente ainda não realizou qualquer jogo oficial nesta temporada, o que dificulta a tarefa de preparação das partidas por parte dos adversários. Paulo Sérgio lamentou e diz que os gilistas se vão focar em si próprios.

O técnico do Portimonense, Paulo Sérgio, disse que tem pouca informação sobre o Gil Vicente, adversário de domingo em jogo da segunda ronda da I Liga, e que a equipa algarvia se deve focar em si mesma.

"Honestamente, gostaria de estar mais bem documentado. Mas nesta fase é mesmo assim, ainda para mais nas circunstâncias em que todos temos estado a realizar a pré-temporada. Há pouca informação e o Gil até mudou de treinador e bastantes jogadores. Gostaria de estar mais bem documentado, mas vamos focar-nos em nós próprios para fazer um bom trabalho", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Gil Vicente fará a sua estreia oficial na receção ao Portimonense, depois de a Direção-Geral da Saúde e as autoridades de saúde regionais terem decidido pelo adiamento da partida com o Sporting, da primeira jornada, devido ao contágio de covid-19 nos dois plantéis.

Depois do empate caseiro com o Paços de Ferreira na ronda inaugural (1-1), Paulo Sérgio identificou "coisas boas e outras em que a equipa tem de melhorar", que têm sido o foco do trabalho na última semana.

"Identificámos e trabalhámos sobre isso [ao longo da semana] e queremos crescer. Queremos aproveitar a partida para crescer como equipa, indo à busca dos pontos, como é a nossa ambição", salientou o técnico.

Para Paulo Sérgio, que se manifestou agradado com "a entrega, empenho e dedicação" dos jogadores nos treinos, a "imagem de marca" do Portimonense deve ser a competência e o crescimento enquanto equipa.

"Sempre na busca de resultados que nos garantam estarmos felizes, dignificarmos a nossa camisola e deixarmos os adeptos felizes a cada fim de semana com a nossa entrega e dedicação àquilo que é uma causa comum. Temos de ter, em cada jogo, uma ambição grande de conquistar os três pontos", acrescentou.

Para o confronto de Barcelos, o treinador já confirmou a disponibilidade do lateral-direito japonês e habitual titular Koki Anzai, ausente na jornada anterior por lesão.

O Gil Vicente-Portimonense disputa-se no domingo, às 16:00, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de António Nobre (Leiria).