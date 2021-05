Paulo Sérgio lamenta densidade de jogos: "Tem sido uma tarefa árdua"

Declarações do treinador do Portimonense na antevisão ao jogo com o Belenenses.

O treinador do Portimonense manifestou-se confiante em regressar às vitórias na visita ao Belenenses, na quinta-feira, na 31.ª jornada da Liga NOS, lamentando o excesso de jogos consecutivos nesta fase do campeonato.

"Vamos à procura de conquistar os três pontos, sabendo que não será uma tarefa fácil, perante um adversário bem organizado e que sofre poucos golos", disse o técnico Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

Para o treinador, o Portimonense parte para o confronto com o Belenenses SAD "com a ambição de conquistar os três pontos, um passo importante para atingir o objetivo", a manutenção no escalão principal do futebol português.

"Sabemos que não será uma tarefa fácil, porque o adversário tem demonstrado muita segurança defensiva e, ao mesmo tempo, [mostra-se] muito perigoso no contra-ataque", apontou o treinador dos algarvios, que não vencem no campeonato há três jogos.

Paulo Sérgio lamentou o pouco período de descanso entre os jogos que a equipa tem tido nas últimas quatro jornadas, admitindo que "esse facto tem tido influência no rendimento da equipa, embora a mesma esteja a dar uma boa resposta".

"Tem sido uma tarefa árdua, com muita densidade de jogos nesta fase do campeonato. Termos menos dias para recuperar entre jogos, influencia o rendimento da equipa e isso tem-se sucedido em nosso prejuízo nas últimas quatro jornadas", lamentou.

O treinador acrescentou que, ainda assim, perante a carga de esforço, "a equipa tem dado uma boa resposta, e tem chegado aos jogos a competir bem".

"Acho que vamos, outra vez, dar uma boa resposta com o Belenenses, mas gostaríamos de ter mais um ou dois dias, de forma a preparar melhor o jogo", sublinhou.

Paulo Sérgio reforçou que, embora a equipa "esteja a trabalhar fisicamente sempre nos limites, tem mantido a concentração na preparação de cada jogo".

Para a deslocação ao Belenenses SAD, o treinador não pode contar com os médios Dener, castigado com um jogo, por acumulação de cartões amarelos, e Luquinha, a recuperar de um problema físico.

"O nosso capitão [Dener] tem sido importante, com um trabalho brutal e de sacrifício em prol do coletivo, mas há outro jogador para o substituir e à espera da oportunidade para jogar e dar boa conta do recado", indicou.

De regresso aos disponíveis estão o defesa Willyan e o médio Fali Candé, ausentes na jornada anterior, com o Rio Ave (0-0), no qual cumpriram um jogo de suspensão por acumulação de cartões amarelos.

O Portimonense, 10.º classificado, com 34 pontos, defronta o Belenenses SAD, 11.º, em igual pontual, na quinta-feira, às 17:00, no Estádio do Jamor, em Oeiras, com arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).