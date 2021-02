Paulo Sérgio lamenta após o Sporting-Portimonense: "Duas palermices nossas"

Treinador do Portimonense, Paulo Sérgio lamentou dois erros, "duas palermices", na derrota frente ao líder Sporting (2-0) este sábado, na 20ª jornada da I Liga

Dois erros individuais: "Foi extremamente penalizador para o que fizemos, foi um resultado que nos penaliza tremendamente, porque até ao primeiro erro, o Sporting não tinha rematado. Tínhamos a lição bem estudada, tirámos a profundidade ao Sporting, em que ele é tão perigoso, ainda para mais com Tiago Tomás no centro do ataque. Demos a iniciativa ao Sporting, tivemos chegada com perigo na área, mas depois, demos dois presentes que dificultaram toda a nossa tarefa. Na segunda parte, houve mais um ou outro ataque prometedor do Sporting, mas nós equilibrámos completamente o jogo, pressionámos, tentámos, o golo não saiu e o Sporting foi ficando confortável, gerindo o tempo com a bola parada, com experiência, queimou muito tempo de jogo, foi tirando o ímpeto ao Portimonense, tentámos tudo, foi pena esses dois momentos".

Ainda acreditava: "Sempre, até ao fim, até ao último segundo. Eles trabalharam muito, fizeram um jogo tremendo em condições climatéricas difíceis, fomos fortes, obrigámos o Sporting a bater bolas. Mas o golo não saiu e, não saindo, não conseguimos reentrar na partida, por dois erros, duas palermices nossas."

Aspetos positivos: "É quase tudo o que fizemos, excetuando os dois momentos de jogo. Uma equipa que está a marcar zona num lançamento lateral não pode ter nenhum homem a saltar na bola. É um erro de palmatória, o outro sem comentários, devíamos ter sido mais pragmáticos a tirar a bola daquela zona, mas houve muita coisa boa que a equipa fez e olhamos para o futuro com muita crença, está tudo embrulhado, as equipas estão muito iguais, muito competitivas, vai ser muito difícil.