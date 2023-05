Paulo Sérgio: "Gostaria muito de bater o número de pontos do ano passado"

Redação com Lusa

Declarações após o jogo Casa ​​​​​​​Pia-Portimonense (1-1), da 31.ª jornada da I Liga, disputado na sexta-feira.

Paulo Sérgio (treinador do Portimonense): "[Acerto nas substituições efetuadas] Não sou de auto-elogios e não vou cair na finta que me estão a fazer. É mérito dos jogadores, dos que entraram e dos que saíram, e quem entrou lutou e acrescentou. Senti que a equipa perdeu um pouco de frescura, precipitaram-se em algumas decisões, mas foi uma segunda parte com altos e baixos. Nós fizemos remates, o Casa Pia também fez, acho que o número de oportunidades se equivale.

Uma das coisas de que falámos ao intervalo, e que acho fizemos melhor, foi que respirámos melhor nos últimos 15 minutos da primeira parte. Penso que grande parte do tempo foi bem conseguido, mas as bolas que nos causam perigo são as que erramos em situação vantajosa para fazer mal ao adversário e, por vezes, nas bolas paradas ofensivas, estamos a tomar bolas perigosas. Quando sofremos o golo, temos de tentar de toda a maneira e feitio. O Casa Pia, de forma muito organizada, baixou linhas e fechou-nos os espaços, deixámos de ter os espaços para trocar a bola tanto quanto gostaríamos.

Gostaria muito de bater o número de pontos do ano passado e vamos trabalhar para isso".