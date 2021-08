Paulo Sérgio: "Fiz um desabafo porque achei surreal, era desumano para os jogadores"

Na antevisão ao jogo com o Tondela, o treinador do Portimonense lembrou o calor abrasador que se fez sentir no duelo de sábado com o Gil Vicente.

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, disse esta sexta-feira que a sua equipa tem de ser eficaz nos pormenores para poder vencer no domingo em Tondela, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin.

"Os pormenores são muito importantes e é nisso que temos de nos focar, tendo sempre muita humildade. Não nos encolhemos perante ninguém, mas não podemos ser arrogantes. Temos as nossas chances e vamos explorá-las para trazer os três pontos", salientou o técnico, na antevisão da partida.

Para Paulo Sérgio, o caminho para "poder crescer e evoluir" tem de ter muito foco na humildade, porque, sublinhou, "num campeonato com muitas equipas equilibradas, ganhar ou perder por 1-0 é uma linha muito ténue".

Depois das críticas ao horário do jogo Portimonense-Gil Vicente (0-1) da semana passada, jogado às 15h30 no Algarve sob 40 graus, o treinador dos algarvios espera que a temperatura em Tondela não coloque os jogadores em risco.

"Fiz esse desabafo porque achei surreal, era desumano para os jogadores. Em Tondela, o horário é o mesmo, mas a temperatura não é a mesma. Espero que não seja o mesmo clima, porque perdemos todos: perde o espetáculo e correm riscos os jogadores", frisou.

Sobre o adversário de domingo, Paulo Sérgio notou que o Tondela sofreu "algumas alterações", tem "novos jogadores com qualidade" e "um trabalho de continuidade com o Pako [Ayestarán]".

"É uma equipa muito perigosa na transição, ataca bem a profundidade, procura jogar bom futebol. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos prontos para competir, com muita humildade e ambição", finalizou.

Os dois atletas que estiveram em período de quarentena, o central Pedrão e o extremo Ivan Angulo, já estão à disposição de Paulo Sérgio, enquanto Fabrício está indisponível por lesão e a inscrição do guarda-redes Payam Niazmand ainda não foi resolvida por problemas burocráticas.

O Tondela e o Portimonense, que integram o grupo dos sextos classificados, ambos com três pontos, defrontam-se no domingo, às 15h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Luís Godinho (Évora).