Paulo Sérgio: "Fez uma falta e apanhou um amarelo. Já me deixou a jogar com 10..."

Declarações do treinador Paulo Sérgio após o Braga-Portimonense (4-1), partida da 30ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Não querendo retirar o mérito às qualidades que o Braga tem, tivemos uma entrada muito apática, com baixa intensidade, com e sem bola. Ainda criámos três ou quatro situações de perigo, mas não nos sacrificámos e não pusemos em prática o nosso plano, que passava por não deixar o Braga construir. Foi um Braga muito pragmático, marca o primeiro golo com uma assistência que passa por entre as pernas de um nosso jogador, depois um golo de livre e outro de uma falta. Ainda reduzimos para 3-1 e podíamos ter ido com 3-2 para o intervalo o que daria uma perspetiva diferente."

Mudar o plano: "O segundo tempo foi completamente diferente, mas não se pode vir competir com o Braga e querer mostrar as nossas capacidades e depois não nos sacrificarmos uns pelos outros. Foi essa a mensagem ao intervalo. A pressão não começava bem na frente e depois só acabava em cima da nossa última linha. Fomos muito permissivos. Na segunda parte, o nosso plano funcionou, acabámos o jogo com mais posse de bola, mais passes, mas o Braga já tinha feito o resultado. Jogámos bastante bem na segunda parte, pressionámos o Braga, que era o que devíamos ter feito desde o início, tivemos o foco e a concentração. Há muito coisa boa a reter do segundo tempo, mas uma imagem muito pálida do primeiro tempo."

Saída precoce de Lucas Ventura: "Fez uma falta e apanhou um amarelo, já me deixou a jogar com 10 e preferi protegê-lo e à equipa. Ele foi infeliz porque escorregou, sendo que o Al Musrati até se podia ter magoado, e fiz a alteração também para ir à procura de mais qualquer coisa. Já vim cá mais precavido atrás, hoje quisemos discutir o jogo cara a cara e não tenho grandes memórias de bons resultados aqui. A qualidade que está cá é imensa. Disse no início do campeonato que o Sporting de Braga era um dos candidatos ao título e não é à toa que está a fazer este trajeto".