Paulo Sérgio: "FC Porto? Quem sabe se amanhã poderá ser o nosso dia..."

O Portimonense, 12.º classificado com 32 pontos, vai defrontar no sábado o FC Porto, líder do campeonato com 79, em jogo marcado para o Estádio do Dragão, às 20h30, com arbitragem de Tiago Martins.

O treinador Paulo Sérgio disse esta sexta-feira que o Portimonense vai defrontar o FC Porto com a "ambição de vencer no Dragão", no jogo da 30.ª jornada da I Liga.

"Não preparo os jogos de maneira diferente, com mais ou menos ambição, porque há uma mentalidade que queremos no grupo e não irá alterar-se amanhã [sábado] no jogo com o FC Porto", afirmou o técnico dos algarvios.

Na antevisão da partida, Paulo Sérgio adiantou que existe um "diferencial entre as duas equipas, espelhados nos resultados e nos recordes" do treinador portista, Sérgio Conceição, mas que "em nada vai influenciar a forma de ser e de estar" do Portimonense.

"Não somos diferentes hoje em relação a outras semanas e o jogo foi preparado da mesma forma e com a mesma ambição. Caso não tenhamos o resultado que sonhamos, que seja por mérito do adversário e não por qualquer demérito nosso", indicou.

Na opinião de Paulo Sérgio, a partida com o líder do campeonato "exige o máximo e mais qualquer coisa e é dessa forma que os atletas têm de estar preparados mentalmente para um jogo que não vai ser fácil, mas [em] que é possível" um resultado positivo.

"Teremos de ser profissionais e apresentar um conjunto de problemas ao FC Porto, complicando-lhe a tarefa, sabendo de todo o seu potencial e favoritismo. Quiçá quem sabe se amanhã [sábado] poderá ser o nosso dia", sublinhou.

Segundo o treinador, os algarvios vão disputar o encontro "com limitações, situação que não retira a ambição da equipa de competir pelos pontos".

Paulo Sérgio adiantou que a vitória conseguida na jornada anterior com o Famalicão (1-0), que quebrou um ciclo de quatro meses sem triunfos, "não acrescentou muito, a não ser os três pontos que dão outro conforto na classificação".

"Nada está ainda conseguido e, portanto, é preciso todo o foco no restante do campeonato que está para jogar", concluiu.

