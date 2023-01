Paulo Sérgio explica ausência de Luquinha e pede reforços

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota por 1-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin,

Posição tranquila no campeonato? Necessidade de reforços? "Tranquilo nunca. O que está pela frente vai ser duro, difícil, durante estas próximas semanas espero que venha alguém para ajudar, estamos carenciados em muitas posições, também com as lesões prolongadas de Welinton Júnior e Pedro Sá, temos algumas coisas. A administração está a trabalhar nesse sentido. Estamos muito limitados. Tivemos a ausência do Luquinha, que libertámos para ir ao Brasil, porque faleceu o pai. É um momento muito triste, queríamos um resultado positivo para lhe oferecer. Estamos com problemas que temos de resolver."