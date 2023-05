Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota (0-2) frente ao Arouca, na última ronda do campeonato.

A derrota: ""Foi um jogo onde o Arouca teve mais qualidade com bola, embora ache que as ocasiões de golo se tenham repartido em quantidade igual para as duas equipas. Poderíamos até ter saído na frente no marcador em duas boas saídas que tivemos, mas não aproveitámos. No segundo tempo sofremos um golo a seguir ao outro e voltámos a ter situações para marcar, verificando-se pouca reação, pouca intensidade à perda da bola. O Arouca esteve sempre muito confortável com bola e nesse aspeto não estivemos ao nível do que normalmente somos capazes de fazer."

Época e cansaço: "Conseguimos o nosso objetivo, mas desde o jogo com o Estoril que se denota algum cansaço acumulado de toda uma época. Não conseguimos nestes três jogos voltar a ter os índices e atitude que temos e quando começamos a pensar mais individualmente e pensando no futuro de cada um, normalmente isso não traz bons resultados coletivos."

Trabalho: "Ao longo da temporada e com as adições que fizemos ao grupo em janeiro ficámos mais competitivos em determinados setores, mas estivemos sempre carentes noutros em termos de qualidade, mais-valia, daí que diga que tudo o que esta equipa conquistou ao longo da temporada foi com muito trabalho e muita dedicação coletiva. Está tudo bem identificado sobre o que é preciso alterar e para que o sucesso não custe tanto e possamos dar outro tipo de resposta".