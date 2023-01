Paulo Sérgio entra no top-3 de treinadores com mais jogos pelo Portimonense

Paulo Sérgio iguala Lázaro Oliveira e fica apenas atrás de Amílcar Fonseca e Vítor Oliveira.

Na receção de sexta-feira, ao Santa Clara, o treinador Paulo Sérgio cumpre o jogo número 109 ao serviço do Portimonense e iguala Lázaro Oliveira no terceiro lugar da lista de técnicos com mais jogos pelos algarvios. No topo está Amílcar Fonseca, com 181 jogos, seguido por Vítor Oliveira, com 137.

Os 109 jogos de Paulo Sérgio dividem-se entre I Liga (98 com o de amanhã), Taça de Portugal (6) e Taça da Liga (5).

Acrescente-se que o atual treinador já detinha outro registo importante, o de ser o técnico com mais jogos no escalão principal, já que tanto Lázaro Oliveira como Amílcar Fonseca nunca disputaram a I Liga. Já o caso de Vítor Oliveira é diferente: o saudoso "rei das subidas" dirigiu os alvinegros por 83 vezes na I Liga, mais 42 na II Liga e ainda cinco jogos na Taça de Portugal, outros tantos na Taça da Liga e dois na UEFA, na sua primeira passagem pelo Portimonense.

A marca de Paulo Sérgio tende a subir, consolidando naturalmente a sua presença neste top 3.