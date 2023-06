Paulo Sérgio em caso de longevidade invulgar: só Conceição leva mais anos

Treinador entrou a meio de 2019/20 e continua firme no comando, preparando-se para a quinta época no clube. Na Liga é o segundo mais antigo no banco

Paulo Sérgio prepara-se para assumir o comando técnico do Portimonense pela quinta época seguida, um registo invulgar nos últimos tempos no futebol português. Na primeira presença, em 2019/20, o treinador só entrou a meio da temporada, mas, nas três que se seguiram, foi ele o timoneiro a tempo inteiro de uma nau que, com maior ou menor dificuldade, tem conseguido assegurar a permanência do clube no escalão principal.

Algarvios vão arrancar para a sétima presença consecutiva entre os grandes, num projeto que nasceu com Vítor Oliveira e teve depois sequência com António Folha e com o atual técnico.

Paulo Sérgio é mesmo o rosto mais antigo no plantel principal, a par do adjunto Bruno Veríssimo e de Pedro Silva, treinador de guarda-redes que é já prata da casa, o que não deixa de ser curioso. Por outras palavras, todos os jogadores que com ele viveram as agruras de uma campanha marcada pela pandemia já deixaram a formação alvinegra, casos mais recentes de Pedro Sá e Anderson.

Nessa temporada, também pertenciam aos quadros dos algarvios os médios Bruno Reis e Paulo Estrela, que, no entanto, se encontravam afetos à equipa de sub-23. Ambos integram ainda o plantel, agora às ordens de Paulo Sérgio, que, esta semana, volta ao trabalho, com muito para fazer, nomeadamente a (re)construção de um novo grupo - face às saídas confirmadas e algumas indefinições - que lhe permita atacar 2023/24 com as necessárias opções.

Paulo Sérgio, de resto, consolidou o projeto em que a SAD, primeiro com Vítor Oliveira e depois com António Folha, apostou desde o regresso ao escalão principal. A época que aí vem será a sétima consecutiva entre os grandes.

Só Conceição leva mais anos

Num campeonato caracterizado por constantes mexidas de técnicos, apenas Sérgio Conceição tem mais anos de casa do que Paulo Sérgio. O treinador do FC Porto está prestes a iniciar a sétima temporada seguida no comando dos dragões, num ranking onde, curiosamente, figura, também no pódio, outro técnico de um grande, no caso Rúben Amorim, que vai para a quinta época de leão ao peito. Tal como Paulo Sérgio fez em Portimão, Rúben chegou ao comando técnico do Sporting já no decorrer de 2019/20. Álvaro Pacheco também ia bem lançado em termos de longevidade, mas, como se sabe, deixou o Vizela em novembro do ano passado mais ou menos a meio da quarta época no banco minhoto.