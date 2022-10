Paulo Sérgio e o primeiro golo do FC Porto: "Devíamos ter sido malandros..."

Declarações de Paulo Sérgio, treinador algarvio, após o Portimonense-FC Porto (0-2), partida relativa à nona jornada da Liga Bwin.

Derrota: "Equipa fez um jogo muito competente, tivemos vários lances para golo na baliza do FC Porto., uma equipa com um nível muito superior à nossa. Uma segunda parte fantástica, finalizámos algumas bolas e merecíamos o golo. Fico com um amargo de boca pela forma como consentimos os golos. Falta de experiência e maturidade, devíamos ter sido malandros e não fomos. Foi muito tempo com o Relvas fora e nesse período o FC Porto encostou-nos. Eu estava desesperado porque estava a adivinhar o que ia acontecer. Tínhamos tudo para tirar a bola dali, assim como no segundo golo também. Se não houver erros também não há golos. A equipa trabalhou e merecia ter marcado".

Yago na segunda parte, se marcasse... "Ia intranquilizar mais o FC Porto. A minha equipa teve coragem e determinação. Fizemos um jogo competente, com muitas chegadas à baliza, os números são equilibrados. Fica essa atitude e esse querer competir com muita gente inexperiente na Liga. Vamos andar para a frente. O que me desgostou foi a forma como sofremos os golos".