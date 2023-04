Paulo Sérgio e o jogo do Dragão: "Criámos situações para igualar a partida"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota (1-0) em casa do FC Porto, na ronda 26 do campeonato

Respeito: "No que à parte defensiva diz respeito a equipa esteve bem. Temos uma oportunidade logo no arranque do jogo. Claro que o FC Porto tem essa capacidade de encostar os adversários atrás. Concordo, faltou desinibir um pouco mais, sobretudo com bola, ter mais confiança. Mantivemo-nos no jogo até final. Óbvio que o FC Porto podia ter marcado, mas com 1-0 criámos situações para igualar a partida. Nada a criticar aos jogadores."

Portimonense manteve resultado em aberto: "Para estarmos vivos no jogo com estas equipas, com uma qualidade tão superior, temos de trabalhar muito, o que também gasta muita energia. A qualidade destas equipas obriga-nos a correr muita atrás da bola. Há mérito no trabalho e organização coletiva. Faltou um pouco mais de acerto na hora do último passe. No fundo, é importante chegar e competir, é essa a nossa exigência. Não nos podemos iludir e vir ao Dragão jogar de peito feito. Temos de ter a humildade de reconhecer que o adversário é muito superior."

Contas da permanência: "Não vamos por aí. Nunca foi diferente antes. Os jogadores estiveram sempre alerta. Quando à 10.ª jornada tínhamos 15 pontos, nunca me deixei iludir. Temos de reagir a esta derrota e somar pontos."