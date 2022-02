Paulo Sérgio e o golo do Portimonense frente ao Vizela: "Fica-me bem reconhecer..."

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após o empate 1-1 com o Vizela, em jogo da 24ª jornada da Liga Bwin.

Primeira parte: "A primeira observação é a mais correta. Não entrámos bem no jogo. A nossa pressão não estava a ser eficaz e o Vizela estava a ter muita iniciativa. Fica-me bem reconhecer que fizemos o primeiro golo contra a corrente do jogo. Fomos felizes numa bola parada. Depois, tivemos o lado da infelicidade: temos três bolas para fazer o 2-0, flagrantes, na pequena área, [antes de sofrermos o empate]. Como a nossa pressão não estava a surtir efeito, recuei o Willyan provisoriamente. O fantástico apoio dos adeptos do Vizela à equipa torna difícil comunicar o que queremos à equipa. Ao intervalo, tivemos uma boa conversa e acertámos as coisas."

Segundo tempo: "A segunda parte é completamente diferente. Subimos as linhas, aumentámos a pressão e dificultámos a tarefa do Vizela. Tivemos o domínio do jogo e bolas para golo. As duas partes foram distintas. Os pontos foram bem divididos. Mas tivemos situações muito claras para fazer o 2-0 antes do Vizela empatar."

Mercado afetou? "No mês de janeiro, e ainda em fevereiro, porque alguns mercados estão abertos nessa altura. Tivemos várias alterações no grupo. Somos um clube vendedor. As coisas levam tempo. Estamos a meter jovens e a experimentar. Mas a equipa mostrou-se sempre pronta para competir. Podemos não ganhar, mas temos de entrar de forma sempre clara para lutar pelos pontos."