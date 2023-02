Paulo Sérgio enérgico no banco do Portimonense

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota em casa do Vitória, por um golo sem resposta.

A derrota: "Foi um jogo dividido, com muita luta e duas equipas com uma proposta parecida, a quererem pressionar alto. Não houve muitos espaços para fazer coisas mais "limpas" e o Vitória é feliz, porque aproveita, com mérito, um golo num erro infantil nosso que já tínhamos cometido no golo anulado por fora de jogo. Num jogo assim, marcar primeiro é uma vantagem muito grande, tentámos tudo [para empatar] mas não conseguimos."

Diaby: "Verifiquei que os dois médios do Vitória não recuavam, e adiantando o Diaby, ficávamos mano a mano com os [três] defesas do Vitória. Ao intervalo pedi para explorar mais essa situação, mas não fomos lestos a explorar isso."

O ascendente na segunda parte: "Tem muito a ver com o facto de o Vitória nesse período já não conseguir pressionar como pressionava. Não foi porque não tentássemos na primara parte, mas o Vitória impedia-nos a primeira fase do jogo. Devíamos ter explorado melhor a nuance do Diaby. O jogo fica marcado por esse golo muito consentido da nossa parte."