Paulo Sérgio: "O Willyan está no hospital em Braga. Está a ser observado"

Declarações do treinador Paulo Sérgio, após a vitória do Portimonense em visita ao Famalicão, por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga NOS.

Análise do jogo: "Foi uma exibição adulta, com a equipa a saber exatamente o que tinha que fazer. Estamos perante uma equipa com grande qualidade, quer a nível da equipa técnica, quer a nível da do plantel. O Famalicão tem belíssimos jogadores e um excelente treinador. Nós preparámo-nos bem. Trabalhámos muito. A estratégia funcionou. A sermos mais eficazes, podíamos ter acabado o jogo de uma forma mais tranquila."

Insatisfação: "Não estava satisfeito ao intervalo. Porque uma das formas com que o Famalicão nos poderia ferir era nas ações individuais que os seus intérpretes com bola têm muita capacidade. Isso estava a preocupar-me ao intervalo. Na primeira parte deveríamos ter sido mais impositivos no um contra um. Podíamos ter sido mais fortes nesses momentos. Mas a vitória teve um sabor fantástico pela qualidade do Famalicão."

Em observação: "O Willyan está no hospital em Braga. Está a ser observado. Espero que nada de maior venha daí. Mas neste momento não pode dizer mais que isto."

Futuro: "O sonho é preparar o jogo com o Benfica. É o sonho que vamos carregar estes três dias. Preparar-nos bem para defrontar um colosso como o Benfica."