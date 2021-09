Paulo Sérgio e a visita ao Bessa: "Preferia que o Boavista tivesse empatado com golo legal"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

Redação com Lusa

Técnico do Portimonense reclamou, em reação ao jogo da quinta jornada da Liga Bwin, uma falta sobre Aylton Boa Morte prévia ao lance em que surgiu o tento do empate do Boavista

Análise: "Pareceu-me que a minha equipa dominou do princípio ao fim. Estivemos em vantagem, tivemos situações para "matar" o jogo, pressionámos e não deixámos o Boavista jogar. Sabemos que é difícil jogar no Bessa, com adeptos que incentivam imenso as suas cores e uma equipa bem trabalhada."

Arbitragem: "Conseguimos jogar e criar situações. Como não fomos eficazes, ficámos à mercê de uma qualquer situação. É futebol. Pena é que essa situação seja precedida de uma falta inequívoca. Lamento. Não quero andar a falar mal da arbitragem, mas, de todos nós, quem perde aqui os empregos são os treinadores e quem é criticado são os jogadores."

Golo do Boavista: "É inadmissível que aquele lance não seja visto decentemente pelo videoárbitro (VAR). São erros que podem acontecer, mas, depois, o Aylton Boa Morte fez-me falta [ausência] no corredor, onde aparece aquele desequilíbrio que permite ao Boavista alcançar o empate. Se assim posso dizer, preferia que o Boavista tivesse empatado com um golo legal."

Evolução: "Pegando na prestação de hoje, muito positiva a todos os níveis, acreditamos que o trabalho está a produzir efeito, mas há muito pela frente. Perdemos um atleta que fomos trabalhando há mais de um ano [Beto], pelo que, neste momento, temos esse trabalho para iniciar com outros dois. Se tiverem a mesma determinação e crença nas suas próprias capacidade e entrega no trabalho, estaremos cá para os melhorar diariamente. Há que acreditar no trabalho e na capacidade de o grupo dar respostas."