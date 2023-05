Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota (1-5) frente ao Benfica, na ronda 32 do campeonato.

Erros cometidos: "Quando concedemos cinco golos temos de dar os parabéns ao adversário, que foi muito superior. Contra equipas destas não podemos errar, oferecemos os golos em lances infantis. A responsabilidade é minha."

Mérito do Benfica e demérito do Portimonense: "As duas coisas, sabemos da qualidade do Benfica, mas oferecemos o jogo. A forma como concedemos os golos foi infantil, mais alguns erros associados. Temos a ocasião de fazer golo e o Benfica marca logo a seguir. Podíamos ter reentrado na partida quando estava 3-1 mas o Benfica defendeu bem nesse lance e continuámos a oferecer, cometendo erros infantis."

Welinton não jogou: "O Wellington saiu tocado da última partida, achei melhor preservá-lo. Temos é de virar a página já no próximo jogo. Somos profissionais, temos de estar sempre prontos para lutar pelos pontos. Pela forma como defendemos em vários lances, neste jogo fomos nós próprios que nos colocámos fora da partida: cada erro nosso, o Benfica aproveitou muito bem. Parabéns aos Benfica. aos meus atletas, resta dizer-lhes para limparem a cabeça, que para a semana há mais."