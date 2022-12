Paulo Sérgio: "Diaby e Estrela estavam condicionados por amarelos"

Declarações do treinador Paulo Sérgio após o jogo Portimonense-Casa Pia (1-2), da 14.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foram duas partes distintas. Fizemos um jogo bastante razoável no primeiro tempo. Contra uma excelente equipa, bem trabalhada, com uma linha de cinco quando estão em baixo, que dificulta muito em entrarmos, mas fomos fazendo pela vida. O Casa Pia é muito feliz, chega ao golo com uma bola que desvia na barreira. Mas nós tivemos alma, fomos à procura e saímos empatados ao intervalo."

Arriscar: "No segundo tempo, no momento em que introduzo o Ricardo Matos, arriscando pressionar três para três a saída do Casa Pia, e ficando nós a rodar por trás para garantir a segurança defensiva, o jogo ficou partido, muito direto. Não deixámos o Casa Pia construir, mas eles também nos impossibilitaram muitas das vezes."

Os amarelos: "O que fez grande diferença, naquele momento, foram as segundas bolas e nós não fomos competentes nessa matéria. Porque Diaby e Estrela estavam condicionados por amarelos desde muito cedo e a segunda bola, a que joga e faz fluir o jogo, foi maioritariamente conquistada pelo Casa Pia, o que os levou a ter mais ataques do que nós. E o Casa Pia volta a ser muito feliz, em chegar ao golo já depois da hora. Temos de lhes dar os parabéns, levantar a cabeça e olhar para frente".