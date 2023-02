Paulo Sérgio crítico: "É muito penálti, não é à toa que o VAR chamou o árbitro"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota com o Famalicão (1-0), na 22.ª jornada da Liga

Análise: "Jogo muito disputado, taticamente com alguma riqueza. Fizemos um jogo muito competente e o resultado não é de todo justo. Empate ficava bem? Penso que sim. Temos bom número de ocasiões, o Famalicão tem pelo menos duas bolas perigosas. Forçados a alguma substituição que não desejávamos, fomos forçados a mexer. Na parte final perdemos um pouco a capacidade de pressão. Mesmo assim fizemos jogo muito competente e não merecíamos este desfecho em golo até caricato pela forma como a bola entra na nossa baliza. É seguir o nosso caminho."

Lance polémico no final: "Depois há aquela bola no final que é muito penálti. Não é à toa que o VAR chamou o árbitro. Não percebo porque não assinalou, se não fosse tão evidente o VAR não chamaria o Fábio [Veríssimo]. Ele entendeu que não. Há toque no pé e mão nas costas ostensiva. Não vejo muitas decisões destas depois de o VAR chamar o árbitro. Temos de respeitar e seguir o nosso caminho."

Centrais a laterais: "Jogámos em 4-3-3, mas os de corredor lateral são mais centrais que laterais. Mas têm caraterísticas para isso. O Pedrão até quase marcou numa subida. O Pedrão fechava mais dentro por causa do Iván Jaime, tínhamos a coisa bem preparada. Não fomos eficazes, não conseguimos o golo para sair na frente, o que nos dava conforto. Falta a eficácia. Não é normal vir aqui criar as ocasiões que criámos, ter o controlo e o domínio do jogo... Já houve jogos em que não tivemos essa personalidade. Merecíamos outro desfecho. Meter uma dentro e muda tudo."